San Raffaele, il Pronto Soccorso sospende l’attività dalle ore 12.00 di domenica 26 settembre fino alle ore 14.00 di martedì 28 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) Da martedì 28 settembre 2021, ore 14.00 sarà operativo il nuovo Pronto Soccorso con accesso da Via Olgettina 60. Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 23 settembre 2021) Da martedì 282021, ore 14.00 sarà operativo il nuovocon accesso da Via Olgettina 60.

Advertising

Walter80354487 : RT @gi_pavanello: @a_meluzzi anche Silvio, il suo protettore, e gli altri straricchi se la sono cavata in pochi giorni con le cure al San R… - mr_meco : ++ Svolta nel processo #RubyTer: il San Raffaele diventa giudice di quarto grado ++ #Berlusconi #23settembre - Elisabe94838092 : RT @gi_pavanello: @a_meluzzi anche Silvio, il suo protettore, e gli altri straricchi se la sono cavata in pochi giorni con le cure al San R… - DeodatoRibeira : RT @gi_pavanello: @a_meluzzi anche Silvio, il suo protettore, e gli altri straricchi se la sono cavata in pochi giorni con le cure al San R… - Mariang47614228 : RT @PicodaMirandola: in seguito al vaccino, ma restano inascoltati e i medici rifiutano di segnalare questi casi all'AIFA? 6. Perché dal Ge… -