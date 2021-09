Sampdoria, D'aversa: "Meritavamo un risultato diverso. Durante il primo tempo abbiamo dominato" (Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine del match Sampdoria-Napoli, Roberto D'aversa è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: "Dispiace per questa sconfitta che è un po' esagerata per quello che hanno fatto i miei ragazzi in campo. Nel primo tempo siamo stati quelli che hanno fatto più possesso palla, e contro il Napoli non è da sottovalutare. In questo momento il Napoli è in fiducia, e quando commetti degli errori vieni castigato. Meritavamo un risultato diverso. Non è questione di turnover, venivamo da ottime gare, possiamo avere domenica qualche difficoltà, non in questa. La condizione fisica era ottima. Fabian che segna da fuori area, Ospina che ha fatto miracoli, questi sono episodi che influenzano il risultato. Dopo subentra la sfiducia". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine del match-Napoli, Roberto D'è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: "Dispiace per questa sconfitta che è un po' esagerata per quello che hanno fatto i miei ragazzi in campo. Nelsiamo stati quelli che hanno fatto più possesso palla, e contro il Napoli non è da sottovalutare. In questo momento il Napoli è in fiducia, e quando commetti degli errori vieni castigato.un. Non è questione di turnover, venivamo da ottime gare, possiamo avere domenica qualche difficoltà, non in questa. La condizione fisica era ottima. Fabian che segna da fuori area, Ospina che ha fatto miracoli, questi sono episodi che influenzano il. Dopo subentra la sfiducia".

