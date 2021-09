Saman: Ministra Cartabia firma richiesta estradizione per i genitori (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia – ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica – ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas, indagati per l'omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ladella Giustizia, Marta– ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica – hato e trasmesso al Pakistan le due domande diper idiAbbas, indagati per l'omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. (ITALPRESS).

