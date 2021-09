Saman, la svolta: dopo zio Danish tocca ai genitori. Cartabia firma la richiesta d’estradizione per loro (Di giovedì 23 settembre 2021) Saman, il caso della scomparsa e del presunto omicidio della 18enne pakistana che viveva a Novellara è a una svolta. dopo l’arresto dello zio Danish, che gli inquirenti considerano l’esecutore materiale del delitto. Aiutato dai cugini ad occultarne il corpo. Oggi la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che ha ricevuto dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica, ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas: indagati per l’omicidio della figlia e ricercati dall’Interpol a livello internazionale. La giovane, secondo quanto emerso, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Organizzato dalla famiglia con un cugino più grande di lei… Saman, il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021), il caso della scomparsa e del presunto omicidio della 18enne pakistana che viveva a Novellara è a unal’arresto dello zio, che gli inquirenti considerano l’esecutore materiale del delitto. Aiutato dai cugini ad occultarne il corpo. Oggi la ministra della Giustizia, Marta, che ha ricevuto dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica, hato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per idiAbbas: indagati per l’omicidio della figlia e ricercati dall’Interpol a livello internazionale. La giovane, secondo quanto emerso, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Organizzato dalla famiglia con un cugino più grande di lei…, il ...

