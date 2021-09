Saman, Cartabia firma la richiesta di estradizione per i genitori (Di giovedì 23 settembre 2021) commenta La ministra della Giustizia, Marta Cartabia , ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica, ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) commenta La ministra della Giustizia, Marta, ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica, hato e trasmesso al Pakistan le due domande diper i ...

Advertising

LiaQuartapelle : La ministra Cartabia firma la richiesta di estradizione per i genitori di Saman. Ora è fondamentale che il Pakistan… - Virus1979C : Saman: Cartabia firma l'estradizione per i genitori - QdSit : Chiesta l’#estradizione per i genitori di #SamanAbbas, indagati per l’omicidio della figlia e ricercati da Interpol… - neifatti : Saman, Cartabia firma estradizione per i genitori - Ansa_ER : Saman: Cartabia firma l'estradizione per i genitori. Sono indagati per l'omicidio della figlia e ricercati #ANSA -