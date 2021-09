Saman Abbas, la ministra Cartabia ha firmato la richiesta di estradizione per i genitori della 18enne. Proseguono le ricerche del corpo (Di giovedì 23 settembre 2021) La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato e trasmesso al Pakistan le due domande di estradizione per i genitori di Saman Abbas, indagati per l’omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Dopo aver ricevuto dagli uffici competenti la traduzione di tutti gli atti della pratica, la ministra ha inoltrato la richiesta al Paese d’origine della famiglia della 18enne di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si hanno più notizie dalla scorsa primavera. La notizia arriva a poche ore dall’arresto a Parigi dello zio di Saman, Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) LaGiustizia Martahae trasmesso al Pakistan le due domande diper idi, indagati per l’omicidiofiglia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Dopo aver ricevuto dagli uffici competenti la traduzione di tutti gli attipratica, laha inoltrato laal Paese d’originefamigliadi Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si hanno più notizie dalla scorsa primavera. La notizia arriva a poche ore dall’arresto a Parigi dello zio di, Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale ...

