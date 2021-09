Saman Abbas, il ministro Cartabia chiede l'estradizione dei genitori fuggiti in Pakistan (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l'arresto dello zio a Parigi, Danish Hasnain, la ministra della Giustizia Marta Cartabia - ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica - ha firmato e trasmesso al ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l'arresto dello zio a Parigi, Danish Hasnain, la ministra della Giustizia Marta- ricevuta dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica - ha firmato e trasmesso al ...

