Saman Abbas, Cartabia chiede estradizione per i genitori (Di giovedì 23 settembre 2021) Chiesta l'estradizione per i genitori di Saman Abbas, indagati per l'omicidio della figlia e ricercati da Interpol a livello internazionale. Le due domande sono state firmate e trasmesse al Pakistan dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dopo aver ricevuto dagli uffici la traduzione di tutti gli atti della pratica. L'articolo proviene da Italia Sera.

