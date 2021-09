Salvini scippa tre lumbard a Forza Italia. E Tajani chiude alla Lega nel Ppe. Matteo fa shopping al Pirellone tra i berluscones. Così prova a mascherare liti e defezioni nel Carroccio (Di giovedì 23 settembre 2021) “Per uno che va dieci ne entrano”, prova darsi coraggio Matteo Salvini, e soprattutto a mostrare i muscoli di fronte ad una debolezza ormai conclamata sia all’interno del suo stesso partito – col voto di fiducia al decreto Green Pass di martedì a Montecitorio si è plasticamente manifestata la spaccatura nel Carroccio e in ogni caso, se pur di misura, ha vinto la linea giorgettiana/governativa (leggi l’articolo) – che nella coalizione, dove a questo punto si apre un altro fronte oltre a quello con FdI, con la Meloni sua diretta contendente per la leadership del centrodestra: non avrà fatto sicuramente piacere dalle parti di Arcore lo “scippo”, annunciato ieri in pompa magna dallo stesso Salvini in conferenza stampa a Milano, di due uomini di punta di Forza Italia in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 settembre 2021) “Per uno che va dieci ne entrano”,darsi coraggio, e soprattutto a mostrare i muscoli di fronte ad una debolezza ormai conclamata sia all’interno del suo stesso partito – col voto di fiducia al decreto Green Pass di martedì a Montecitorio si è plasticamente manifestata la spaccatura nele in ogni caso, se pur di misura, ha vinto la linea giorgettiana/governativa (leggi l’articolo) – che nella coalizione, dove a questo punto si apre un altro fronte oltre a quello con FdI, con la Meloni sua diretta contendente per la leadership del centrodestra: non avrà fatto sicuramente piacere dalle parti di Arcore lo “scippo”, annunciato ieri in pompa magna dallo stessoin conferenza stampa a Milano, di due uomini di punta diin ...

