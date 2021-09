Salernitana, 12.7 milioni per Akpa Akpro alla Lazio. Lotito: “Nessun pagamento” (Di giovedì 23 settembre 2021) La Salernitana avrebbe incassato 12.7 milioni di euro dalla Lazio, per Akpa Akpro, centrocampista classe ’92 e in biancoceleste dalla stagione 2020/2021. Il rinforzo ‘casalingo’ è stato utile alla causa capitolina, fruttando ampiamente più delle attese per i campani. Operazione che ha aperto un dibattito sulle modalità della trattativa e conseguentemente sulla cifra fantomaticamente spesa dalla Lazio; il presidente della compagine romana, però, ha ben pensato di far chiarezza per le colonne de ‘Il Messaggero’. Di seguito le parole di Claudio Lotito sull’operazione Akpa Akpro: “Non è stato pagato ancora nulla, si tratta di premi legati al raggiungimento di determinati ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Laavrebbe incassato 12.7di euro d, per, centrocampista classe ’92 e in biancoceleste dstagione 2020/2021. Il rinforzo ‘casalingo’ è stato utilecausa capitolina, fruttando ampiamente più delle attese per i campani. Operazione che ha aperto un dibattito sulle modalità della trattativa e conseguentemente sulla cifra fantomaticamente spesa d; il presidente della compagine romana, però, ha ben pensato di far chiarezza per le colonne de ‘Il Messaggero’. Di seguito le parole di Claudiosull’operazione: “Non è stato pagato ancora nulla, si tratta di premi legati al raggiungimento di determinati ...

