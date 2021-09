Sabato torna il Festival del Pastoralismo: parte da Bergamo la rievocazione della storica transumanza - Il tragitto (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la Bergamo-Gorgonzola dello scorso anno, la transumanza dei bergamini, evento nato nell’anno del Covid torna a Bergamo nell’ambito del Festival del Pastoralismo, in direzione Lodigiano, con arrivo il 2-3 ottobre a Lodi vecchio. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la-Gorgonzola dello scorso anno, ladei bergamini, evento nato nell’anno del Covidnell’ambito deldel, in direzione Lodigiano, con arrivo il 2-3 ottobre a Lodi vecchio.

Advertising

GuggenheimPGC : Segnate la data in agenda! Sabato 2 ottobre torna @artnightvenezia, la notte dell’arte promossa da @CaFoscari e… - settalese : RT @HelbizLive: Dopo la 5a giornata, ecco la classifica della #SerieBKT ? Non rallenta il @PisaSC, seconda vittoria consecutiva per @bncal… - ilpost : RT @EasyInve: Sabato 25 settembre a Faenza torna il Talk del @ilpost . Ci saranno Malika Ayane, Valerio Lundini, Paolo Giordano, Emanuela F… - EasyInve : Sabato 25 settembre a Faenza torna il Talk del @ilpost . Ci saranno Malika Ayane, Valerio Lundini, Paolo Giordano,… - chiamatemielsa : @itsmwengo sarà solo fino a questa domenica, poi torna di sabato -