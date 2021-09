Ryder Cup 2021 | annunciati i foursome del primo giorno Europa con Rahm Garcia e McIlroy Poulter | USA con Johnson Morikawa

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sono stati rivelati poco fa, all’interno della cerimonia di apertura, i quattroche, nella mattina americana di domani (pomeriggio in Italia), apriranno laCupal Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, nel Wisconsin. Arrivano dunque le prime scelte da parte di Steve Stricker, capitano degli Stati Uniti, e di Padraig Harrington, suo corrispettivo per l’. Nella tradizionale giornata che precede l’inizio della competizione sono stati inoltre introdotti i 12 membri di ciascuna squadra, presentati al mondo del golf sotto un cielo non proprio clemente, ma che per fortuna non influenza in alcun modo l’andamento di questa giornata. Il pubblico americano apprezza in particolar modo la presentazione di uno dei vicecapitani di casa, Phil Mickelson, che proprio quest’anno ha ...