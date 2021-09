Ryanair, cosa fa questa coppia? Scandalo ripreso in volo (Di giovedì 23 settembre 2021) Un volo della Ryanair, la celebre compagnia “low cost” irlandese, diventa incredibilmente teatro di un accadimento “fuori dall’ordinario”. Ryanair (AdobeStock)Ryanair: accade l’incredibile su un volo Spagna-Italia Qualcosa che nessun passeggero si aspetterebbe, a meno che non si tratti della dettagliata trama di un film, dai contorni decisamente particolari. In tempi di Covid, almeno in pubblico, le relazioni “a stretto contatto” dovrebbero essere vietate. Ryanair: accade l’incredibile su un volo Spagna-Italia Non l’hanno pensata allo stesso modo due focosi giovani che, completamente immersi nella loro passione, non hanno decisamente badato al luogo in cui si trovavano. Ryanair: passione senza freni E così un ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 settembre 2021) Undella, la celebre compagnia “low cost” irlandese, diventa incredibilmente teatro di un accadimento “fuori dall’ordinario”.(AdobeStock): accade l’incredibile su unSpagna-Italia Qualche nessun passeggero si aspetterebbe, a meno che non si tratti della dettagliata trama di un film, dai contorni decisamente particolari. In tempi di Covid, almeno in pubblico, le relazioni “a stretto contatto” dovrebbero essere vietate.: accade l’incredibile su unSpagna-Italia Non l’hanno pensata allo stesso modo due focosi giovani che, completamente immersi nella loro passione, non hanno decisamente badato al luogo in cui si trovavano.: passione senza freni E così un ...

mariofsc : @Ryanair_IT ma per viaggiare in italia da genova a napoli cosa devo compilare? sulla tabella del sito avere solo “f… - _bhoo__ : RT @saudvade: Non è questione di essere pudici, ma semplice buon senso. Essere divertiti da una cosa del genere non è sdoganare il sesso, m… - Tattola1 : @perchetendenza La cosa brutta è che dopo non puoi fumarti una bella sigaretta. #Ryanair - andrenowl : Non vedo l'ora di leggere 'Cosa si nasconde dietro quella fellatio' nell'ultima pagina de L'Espresso. #Ryanair - tommiyfumagalli : RT @fabriziottavian: Come lo vedrò da oggi un volo #Ryanair: 'Cosa le offro caffè, centrifuga... succhino'. -