Running | annunciata edizione 2022 della IAU 100 km World Championships a Berlino

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’Associazione Internazionale Ultrarunner (IAU) ha annunciato location e date deiIAU 100 km. La competizione si terrà trae la vicina Bernau il 27 agosto, con la prima che ospiterà le delegazioni, mentre la seconda segna il punto di partenza e di arrivo del campionato. In particolare, partenza e arrivo avverranno dal centro dell’ADGB Trade Union School, sito Unesco per l’architettura. L’evento sarà organizzato dall’Unione Tedesca Ultramaratona (DUV) in collaborazione con la Federazione Tedesca Atletica (DLV). SportFace.

