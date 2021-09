Rumor: Nintendo al lavoro sulla Remaster di Metroid Prime? (Di giovedì 23 settembre 2021) Un nuovo Rumor, sparsosi in rete nelle scorse ore, vorrebbe Nintendo al lavoro sulla versione Remaster del primo capitolo di Metroid Prime, e non quindi dell’intera trilogia originale Fan di Metroid a rapporto! Ammettetelo, non state più nella pelle di poter finalmente mettere mano su Metroid Dread (e magari anche su un Nintendo Switch OLED!) fra un paio di settimane, più precisamente il prossimo 8 ottobre. Ammettiamo che il fatto che Metroid Prime 4 sia ormai quasi diventato vaporware, con una Nintendo che continua a dire che sì, è in sviluppo, ma che poi mostra giusto qualche teaser con il logo, sia piuttosto avvilente per tutti voi, va bene. Ancora un po’ di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 settembre 2021) Un nuovo, sparsosi in rete nelle scorse ore, vorrebbealversionedel primo capitolo di, e non quindi dell’intera trilogia originale Fan dia rapporto! Ammettetelo, non state più nella pelle di poter finalmente mettere mano suDread (e magari anche su unSwitch OLED!) fra un paio di settimane, più precisamente il prossimo 8 ottobre. Ammettiamo che il fatto che4 sia ormai quasi diventato vaporware, con unache continua a dire che sì, è in sviluppo, ma che poi mostra giusto qualche teaser con il logo, sia piuttosto avvilente per tutti voi, va bene. Ancora un po’ di ...

