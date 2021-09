Rugby, United Rugby Championship: Zebre all’esordio contro l’armata Lions (Di giovedì 23 settembre 2021) Parte domani, venerdì 24 settembre alle ore 18:35 allo Stadio Lanfranchi di Parma, la stagione delle Zebre, la franchigia federale con sede nella città emiliana. Primi avversari i sudafricani Lions, una delle formazioni più pericolose e tra le favorite per il titolo dopo la finale raggiunta l’anno scorso nella Rainbow Cup. I Lions, però, sono anche reduci dal settimo e ultimo posto nella Currie Cup sudafricana ed è tanta l’attesa di vedere la squadra di coach van Rooyen, che nella propria rosa può vantare alcuni Springboks di assoluto livello come l’esperto Jannie Du Plessis, il flanker Jaco Kriel, il n° 3 Ruan Dreyer e l’ala Jamba Ulengo. Di contro, le Zebre arrivano all’appuntamento in emergenza, con la dirigenza bianconera che ha avuto grossi problemi a impostare una rosa di livello a causa di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Parte domani, venerdì 24 settembre alle ore 18:35 allo Stadio Lanfranchi di Parma, la stagione delle, la franchigia federale con sede nella città emiliana. Primi avversari i sudafricani, una delle formazioni più pericolose e tra le favorite per il titolo dopo la finale raggiunta l’anno scorso nella Rainbow Cup. I, però, sono anche reduci dal settimo e ultimo posto nella Currie Cup sudafricana ed è tanta l’attesa di vedere la squadra di coach van Rooyen, che nella propria rosa può vantare alcuni Springboks di assoluto livello come l’esperto Jannie Du Plessis, il flanker Jaco Kriel, il n° 3 Ruan Dreyer e l’ala Jamba Ulengo. Di, learrivano all’appuntamento in emergenza, con la dirigenza bianconera che ha avuto grossi problemi a impostare una rosa di livello a causa di ...

Advertising

Dtti_digitale : Nuova, grande esclusiva Mediaset: domani, venerdì 24 settembre, sul canale “20” arriva lo «United Rugby Championshi… - Federugby : RT @ZebreRugby: 10 Azzurri nel XV delle Zebre #Rugby ?? scelto per il 1° turno dell' #URC con gli @LionsRugbyCo ???? Ion Neculai e Andrea Zam… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sul Canale 20 in esclusiva assoluta lo 'United Rugby Championship', da venerdì 24 settembre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sul Canale 20 in esclusiva assoluta lo 'United Rugby Championship', da venerdì 24 settembre - susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Sul Canale 20 in esclusiva assoluta lo 'United Rugby Championship', da venerdì 24 settembre -