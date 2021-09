Romina Carrisi, avete mai visto la sua casa? Il terrazzo è magnifico (Di giovedì 23 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. avete mai visto la casa di Romina Carrisi a Roma? La figlia di Al Bano e Romina ha un terrazzo da fare invidia, che è veramente magnifico Romina Carrisi è nota anche per essere la figlia di Al Bano e Romina Power. La famiglia Carrisi è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. La scorsa edizione di Leggi su youmovies (Di giovedì 23 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.mailadia Roma? La figlia di Al Bano eha unda fare invidia, che è veramenteè nota anche per essere la figlia di Al Bano ePower. La famigliaè molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. La scorsa edizione di

Advertising

Dropfake_app : ??'“Ylenia Carrisi è viva”, Al Bano e Romina smentiscono la bufala insieme al figlio Yari' di Marco C.??? Leggi su D… - vanteskook : RT @murdervstories: Ylenia Carrisi. Nota per essere/essere stata la figlia primogenita di Al Bano e Romina. Mentre frequentava il corso d… - PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi bomba: “Quel che provo per #Romina supera l’amore” - PaluzzoM : Romina Carrisi che chiama Ale Cattellan 'figo.' Beh che dire.... #OggiEUnAltroGiorno - PasqualeMarro : #RominaCarrisi svela il significato nascosto dietro le sue.. -