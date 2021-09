Roma-Udinese | rosso a un giallorosso | salta il derby!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 settembre 2021) La notizia è sorprendente, ed è successo pochissimi istanti fa durante. Il capitano gialloLorenzo Pellegrini è stato espulso al minuto 90 per doppia ammonizione – la prima l'aveva ricevuta al minuto 56. E questa sarebbe un'assenza pesantissima per Mourinho. Sia per il peso che ha avuto in queste prime giornate in zona offensiva, sia perché sicuramente salterebbe la prossima delicatissima sfida di campionato: il derby della capitale, contro la Lazio! Inutili le proteste dei suoi compagni di squadra.