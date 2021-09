Roma-Udinese, le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 settembre 2021) Alle 20:45 andrà in scena Roma-Udinese, gara valevole per la quinta giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Alle 20:45 andrà in scena, gara valevole per la quinta giornata di Serie A. Di seguito ledell’incontro.(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

