Roma-Udinese 1-0 | la decide Abraham | Pellegrini espulso salta il derby

Advertising

OfficialASRoma : I migliori scatti dell'allenamento alla vigilia di #RomaUdinese ?? - angy52 : @mr_myro Non é la migliore Udinese. È la peggiore Roma - enbusy : Roma specializzata in rapine,dopo il Sassuolo questa…visto solo il secondo tempo,ma che preparazione ha fatto la Ro… - sportli26181512 : Roma-Udinese 1-0: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara della quinta giornata… - teladoiotokyo : Roma - Udinese 1-0: il commento di Mario Corsi: #ASR #ASRoma #RomaUdinese #Roma #Marione -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

Sky Sport

APPROFONDIMENTI SERIE A Foto SERIE A Torino - Lazio 1 - 1 SERIE A Sampdoria - Napoli 0 - 4 CALCIO Mourinho: 'Non siamo una squadra top' CALCIO, Abraham stringe i denti SERIE A Hellas ...Serie A. Un gol di Abraham al 36', su assist di Calafiori, regala allala vittoria sull', match giocato in casa allo stadio Olimpico a conclusione della quinta giornata di campionato. Al 90' Lorenzo Pellegrini, è stato espulso per doppia ammonizione; il ...ROMA (ITALPRESS) - Una Roma stanca batte l'Udinese 1-0 ma perde Lorenzo Pellegrini per il derby contro la Lazio. Una rete di Abraham regala i tre punti cas ...La Roma ritrova i tre punti in campionato, dopo una prova tenace contro l'Udinese. Ora sotto col derby, domenica è decisiva ...