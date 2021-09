Roma | si tratta il rinnovo di Zaniolo

Leggi su footdata

(Di giovedì 23 settembre 2021) In attesa deldi contratto di Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, lapensa già a quello di Nicolò. Il numero 22 giallorosso è tornato in campo e, anche se non ancora al 100%, è già parte integrante del nuovo gruppo: il dialogo tra il suo agente e il club va avanti e nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit per cercare di arrivare a un’intesa definitiva. Nei piani del general manager Tiago Pinto c’è il prolungamento di un’ulteriore stagione rispetto all’attuale scadenza fissata nel 2024. Da parte dipoi non ci dovrebbero essere problemi: la sua volontà ad oggi è quella di proseguire l’avventura aper cercare di vincere qualche titolo con José Mourinho, ma si aspetta un ritocco verso l’alto dello stipendio rispetto all’attuale accordo da ...