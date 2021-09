Roma, Mourinho: «Continuiamo così, i tifosi ci stiano dietro. Pellegrini? Vi dico che…» (Di giovedì 23 settembre 2021) Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così dopo il successo ottenuto all’Olimpico contro l’Udinese così, Josè Mourinho, ha commentato il successo della sua Roma contro l’Udinese, maturato con il risultato di 1-0: PARTITA – «Dopo una sconfitta è sempre difficile giocare da un punto di vista emotivo. Possibile che i primi 35 minuti siano stati quelli con più qualità del campionato. Controllo assoluto contro una buona squadra, abbiamo controllato tutte le transizioni, avevamo la gara in tasca. Nella ripresa c’è stata una loro reazione, ma siamo sempre stati squadra unita nel momento difficile, anche con un giocatore in meno. Non abbiamo avuto problemi, abbiamo chiuso gli spazi. Gara difficile, tre punti meritati». Pellegrini – «Non conosco i meccanismi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Josè, tecnico della, ha parlatodopo il successo ottenuto all’Olimpico contro l’Udinese, Josè, ha commentato il successo della suacontro l’Udinese, maturato con il risultato di 1-0: PARTITA – «Dopo una sconfitta è sempre difficile giocare da un punto di vista emotivo. Possibile che i primi 35 minuti siano stati quelli con più qualità del campionato. Controllo assoluto contro una buona squadra, abbiamo controllato tutte le transizioni, avevamo la gara in tasca. Nella ripresa c’è stata una loro reazione, ma siamo sempre stati squadra unita nel momento difficile, anche con un giocatore in meno. Non abbiamo avuto problemi, abbiamo chiuso gli spazi. Gara difficile, tre punti meritati».– «Non conosco i meccanismi ...

