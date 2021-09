Roma, Mou valuta le soluzioni contro l'Udinese... e domenica è già derby (Di giovedì 23 settembre 2021) Il derby è alle porte nella capitale, ma prima Mourinho dovrà archiviare in fretta la pratica Udinese, atteso questa sera all’Olimpico. Il tecnico nella conferenza stampa di ieri ha regalato soltanto in parte alcune indicazioni sull’undici titolare, non volendo favorire troppo l’avversario. Se in mediana non è possibile fare a meno di Cristante e Veretout, a sinistra invece dovrebbe giocare Calafiori: Vina infatti non ha ancora recuperato totalmente e Mou lo vorrebbe avere in campo per la Lazio. contro i friulani però non si esclude una scelta in extremis a sorpresa: dentro Ibanez che avrebbe il compito tattico di arginare Molina e poi in fase d’impostazione formare il terzetto insieme a Smalling e Mancini. Un’altra opzione vede il brasiliano giocare al centro, di fianco all’inglese: Mourinho infatti starebbe valutando ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilè alle porte nella capitale, ma prima Mourinho dovrà archiviare in fretta la pratica, atteso questa sera all’Olimpico. Il tecnico nella conferenza stampa di ieri ha regalato soltanto in parte alcune indicazioni sull’undici titolare, non volendo favorire troppo l’avversario. Se in mediana non è possibile fare a meno di Cristante e Veretout, a sinistra invece dovrebbe giocare Calafiori: Vina infatti non ha ancora recuperato totalmente e Mou lo vorrebbe avere in campo per la Lazio.i friulani però non si esclude una scelta in extremis a sorpresa: dentro Ibanez che avrebbe il compito tattico di arginare Molina e poi in fase d’impostazione formare il terzetto insieme a Smalling e Mancini. Un’altra opzione vede il brasiliano giocare al centro, di fianco all’inglese: Mourinho infatti starebbendo ...

