Roma, Maurizio Costanzo: "Biglietti scontati per chi si vaccina? Bella iniziativa" (Di giovedì 23 settembre 2021) Sulle colonne del Corriere dello Sport, Maurizio Costanzo ha commentato l'iniziativa della Roma di scontare i Biglietti per lo stadio alle persone che si vaccineranno. L'uomo, consulente della Roma dei Friedkin nell'ambito della comunicazione, ha elogiato la proposta dei giallorossi: "E' una gran Bella iniziativa perché incentiva la gente a vaccinarsi, è meglio anche del green pass. Credo che molte persone siano pronte a superare paure e ritrosie riguardo il vaccino pur di avere Biglietti a prezzi scontati. E per fortuna". SportFace.

