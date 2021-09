Roma, la Juventus interessata a Xhaka (Di giovedì 23 settembre 2021) Granit Xhaka è stato il nome più caldo del mercato estivo della Roma, l’uomo voluto da José Mourinho per il salto di qualità a centrocampo. Lo svizzero però non è arrivato nella capitale e resta tuttora un grande rimpianto: Roma e Arsenal sono sembrate più volte vicine all’accordo, ma alla fine non c’è stata la fumata bianca e il giocatore ha rinnovato con i Gunners. Seppure non si può del tutto escludere un ritorno di fiamma a gennaio, i capitolini sembrano avere ora una diretta concorrente: come riporta il portale spagnolo fichajes.net infatti, la Juventus sarebbe alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto e avrebbe messo gli occhi proprio su Xhaka. In una eventuale trattativa la squadra bianconera potrebbe anche decidere di inserire McKennie. Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Granitè stato il nome più caldo del mercato estivo della, l’uomo voluto da José Mourinho per il salto di qualità a centrocampo. Lo svizzero però non è arrivato nella capitale e resta tuttora un grande rimpianto:e Arsenal sono sembrate più volte vicine all’accordo, ma alla fine non c’è stata la fumata bianca e il giocatore ha rinnovato con i Gunners. Seppure non si può del tutto escludere un ritorno di fiamma a gennaio, i capitolini sembrano avere ora una diretta concorrente: come riporta il portale spagnolo fichajes.net infatti, lasarebbe alla ricerca di un centrocampista per rinforzare il reparto e avrebbe messo gli occhi proprio su. In una eventuale trattativa la squadra bianconera potrebbe anche decidere di inserire McKennie.

