Roma, insulti razzisti alla candidata di origini cinesi. La solidarietà di Gualtieri (Di giovedì 23 settembre 2021) 'Torna in Cina, Roma è dei Romani'. 'Si sono comprati tre quarti di mondo, gli regaliamo l'Italia?'. 'Ma gli africani non ce la fanno più da soli a supportarvi'. 'Ci faranno mangiare vermi scarafaggi ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) 'Torna in Cina,è deini'. 'Si sono comprati tre quarti di mondo, gli regaliamo l'Italia?'. 'Ma gli africani non ce la fanno più da soli a supportarvi'. 'Ci faranno mangiare vermi scarafaggi ...

Advertising

AngeloBale : @10carlo1982 @ArbitElegan @virginiaraggi @gualtierieurope Complimenti per la costanza, ha un pensiero gentile per t… - siamo_la_Roma : ?? Identificato il tifoso che aveva rivolto insulti razzisti a #Maignan ?? La #Juventus lo ha denunciato per istiga… - Fav10M : @pisto_gol Come mai non ho letto da nessuna parte lo stesso sdegno per i cori rivolti ad #Abraham a #Verona durante… - DSquatriti : @pisto_gol L'importante è non indignarsi per quelli contro calciatori della Roma (vedi Abraham) e insulti vari alla… - FrancoFabbri10 : @la_kuzzo @roma_paoletta Gli insulti insensati... -