Roma | incidente sul lavoro | il camion si ribalta | gravissimo un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 settembre 2021) Stava lavorando e si trovava a bordo del suoda cantiere all’interno di una cava quando, per cause in fase di accertamento, il mezzo pesante si èto. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno alle 7, dal conducente in via di Malnome al civico 25. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostiense per estrarre l’dal mezzo, i soccorritori hanno dovuto togliere il parabrezza per metterlo in salvo. Il conducente, poi, è stato assicurato al personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all’Aurelia Hospital. su Il Corriere della Città.