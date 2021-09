Roma | Gualtieri a Bertolaso | ' no a riapertura discarica Malagrotta'

Advertising

GigiPadovani : Comunali Roma, Calenda-Gualtieri-Michetti-Raggi: i candidati sindaco a confronto al Messaggero.… - virginiaraggi : Continua passerella elettorale Gualtieri nelle periferie. In questi anni non si è mai visto né lui né il Pd. Ecco l… - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco La Raggi e Gualtieri girano per Roma di notte. Di giorno temono di essere rico… - spighissimo : RT @ArsenicoLupin4: @Moonlightshad1 @spighissimo @erretti42 @Misurelli77 @Ste_Mazzu @GeneraleCujkov @GioLario @GioGeneSharp @La_manina__ +… - ArsenicoLupin4 : @Moonlightshad1 @spighissimo @erretti42 @Misurelli77 @Ste_Mazzu @GeneraleCujkov @GioLario @GioGeneSharp… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Gualtieri

La sindaca dicon un calcolo politico evita appelli per dire ai romani di vaccinarsi e lei per prima non lo ... Di Roberto('l'ho superato nei sondaggi!'), dei cinghiali affamati ('è colpa ...L'appuntamento elettorale asi avvicina: il 3 e il 4 ottobre si terranno le elezioni Amministrative per decidere chi sarà ... Roberto(centrosinistra), Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle) ...Roma, 23 set. (Adnkronos) - "A differenza di quanto sostiene Guido Bertolaso, colui che Carlo Calenda vorrebbe come vicesindaco di Roma, sono fermamente contrario alla riapertura della discarica di Ma ...Roberto Gualtieri sceglie la periferia per chiudere la sua campagna elettorale. Il 30 settembre sara’ infatti con il segretario del Pd Enrico Letta, nel collegio al voto per le suppletive, Primavalle, ...