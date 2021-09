Roma | Da Rui Patricio ad Abraham | la squadra di Mourinho parla inglese

(Di giovedì 23 settembre 2021) Contro l’Udinese, lascenderà in campo con cinque calciatori con esperienze in Premier League: ladiLaospita l’Udinese nel match che questa sera chiuderà la quinta giornata di campionato. I giallorossi devono rialzarsi dopo la dura sconfitta subita in casa del Verona e Joséha deciso di rifornire la suadi benzinaper ritrovare la vittoria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, contro i bianconeri lascenderà in campo con cinque calciatori che hanno avuto esperienze in Premier League. Da Ruitra i pali, che ha militato al Wolverhampton, a Smalling ex Fulham e Manchester United in difesa, fino ...

angelomangiante : #Ufficiale Formazione Roma. 4-2-3-1 Rui Patricio ----- Karsdorp Mancini Ibanez Calafiori ------ Veretout… - LAROMA24 : Roma stile Premier. Da Rui Patricio fino ad Abraham, Mourinho sceglie benzina inglese #AsRoma

