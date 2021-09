Roma, Conte interrotto dai contestatori: “Andate al banchetto della Lega qui vicino e chiedete dei 49 milioni” (Di giovedì 23 settembre 2021) Aveva appena preso la parola dal palco, a Roma, dopo l’intervento di Virginia Raggi, quando un paio di Contestatori lo hanno interrotto più di una volta. “Dopo vi faccio parlare, vi do la parola”, ha replicato inizialmente Giuseppe Conte. Poi, quando i disturbatori hanno proseguito, ha detto: “Qui dietro, a pochi passi, c’è il banchetto della Lega. Andate lì, e già che ci siete chiedete dei 49 milioni di euro“. “E anche se era buono il mojito”, ha aggiunto la sindaca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Aveva appena preso la parola dal palco, a, dopo l’intervento di Virginia Raggi, quando un paio distatori lo hannopiù di una volta. “Dopo vi faccio parlare, vi do la parola”, ha replicato inizialmente Giuseppe. Poi, quando i disturbatori hanno proseguito, ha detto: “Qui dietro, a pochi passi, c’è illì, e già che ci sietedei 49di euro“. “E anche se era buono il mojito”, ha aggiunto la sindaca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilriformista : Se @CarloCalenda conferma i sondaggi che lo danno a Roma intorno al 15%, dovrà sedersi al tavolo del centrosinistra… - gualtierieurope : Una vittoria a #Roma dei sovranisti sarebbe devastante non solo per la Capitale, ma anche per la prospettiva nazion… - Ed52926520 : RT @lvoir: #Roma Villa Lazzaroni con #Conte e #VirginiaRaggi - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Elezioni a Roma: Per Raggi c'è Conte, Gualtieri chiude in periferia. Michetti il 25 a Tor Bella Monaca con Salvini, Calen… - divorex82 : RT @gladiatoremassi: Oggi #Conte a Roma. Insieme alla grandissima sindaca #Raggi incontrano i cittadini. Saremo in tanti. #RaggiSindaca2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Conte Covid, Conte: bene Consulta ma l'importante era salvare il Paese Lo ha detto i leader del M5s Giuseppe Conte commentando, a margine di una iniziativa pubblica a sostegno della ricandidatura a sindaca di Roma di Virginia Raggi, quanto deciso oggi dalla Consulta, ...

Primo atto di Conte sul palco con Raggi, brividi per il Pd Non è un bagno di folla come quelli di Lamezia Terme o di Crotone, neanche un'accoglienza da rockstar, ma al primo appuntamento di Giuseppe Conte a Roma al fianco della candidata Virginia Raggi, alle ...

Roma 2021: Per Raggi c’è Conte, Gualtieri chiude in periferia Radio Colonna Conte: Salvini fa perdere credibilità a intera classe politica Giovedì, 23 settembre 2021 Home > aiTv > Conte: Salvini fa perdere credibilità a intera classe politica Roma, 23 set. (askanews) - "Mi hanno riferito", a proposito di quanto affermato oggi dal preside ...

Dpcm legittimi? C'è il verdetto definitivo. La reazione di Conte Da marzo 2020 gli italiani si sono abituati, loro malgrado, ad assistere all’emanazione di Dpcm, decreti del presidente del Consiglio dei ministri. In ...

Lo ha detto i leader del M5s Giuseppecommentando, a margine di una iniziativa pubblica a sostegno della ricandidatura a sindaca didi Virginia Raggi, quanto deciso oggi dalla Consulta, ...Non è un bagno di folla come quelli di Lamezia Terme o di Crotone, neanche un'accoglienza da rockstar, ma al primo appuntamento di Giuseppeal fianco della candidata Virginia Raggi, alle ...Giovedì, 23 settembre 2021 Home > aiTv > Conte: Salvini fa perdere credibilità a intera classe politica Roma, 23 set. (askanews) - "Mi hanno riferito", a proposito di quanto affermato oggi dal preside ...Da marzo 2020 gli italiani si sono abituati, loro malgrado, ad assistere all’emanazione di Dpcm, decreti del presidente del Consiglio dei ministri. In ...