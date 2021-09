Rivoluzione etimologica Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 23 settembre 2021) Inviata da Stefania De Biase - In occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico voglio ricordare che un termine tanto inflazionato quale 'educare' può profondamente stupirci ancora. Mi riferisco al fatto che il suo significato etimologico rovescia quello che poi si è sedimentato nel corso del tempo. Niente impartire lezioni, trasmettere o comunicare da chi sa a chi non sa. No, esattamente il contrario: è composto di Ex + Ducere = tirare fuori. Quindi all'educatore o all'educatrice sta il compito di usare le competenze anche nozionistiche per suscitare una risposta che porti in superficie le attitudini, le capacità dell'allievo o allieva. Si a rifletterci, sembra essere per questo che si dice che qualcuno 'ha portato fuori l'artista o la scrittrice o la matematica etc. che c'era in me' …. L'articolo .