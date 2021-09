Ritorna Carmen Consoli ed il titolo del nuovo album “Volevo fare la rockstar” non è semplicemente un clickbait

(Di giovedì 23 settembre 2021) “la“, ildeldi, non èunma una reale condizione di intenti che si realizza, per la fortuna delle nostre orecchie e della musica italiana. Ildella cantantessa catanese parte da questa suggestione personale per lo sviluppo di unpercorso artistico dalle sonorità rassicuranti eane baciate da testi meno cupi rispetto al passato che omaggiano la gioia di vita e la ritrovata nuova normalità post pandemia trasmettendo un senso di profondità emotiva inedito e stimolante. La gran parte del lessico utilizzato in questo disco riguarda la necessità di ...

Advertising

Rednerd6 : Carmen Russo e Davide Silvestri insieme, si ritorna alla primissima Isola dei Famosi. #GFVIP - FrankH1234567 : RT @AnnalisaStroppa: Questa sera l’opera ritorna protagonista al meraviglioso @teatromassimo di #Palermo che, dopo molti mesi difficili a c… - AnnalisaStroppa : Questa sera l’opera ritorna protagonista al meraviglioso @teatromassimo di #Palermo che, dopo molti mesi difficili… - dosulacias : @Kemoklidze @RuthIniesta Al Massimo di Palermo ritorna Carmen con la regia di Bieito. Dirige Wellber - connessiopera : Al Massimo di Palermo ritorna Carmen con la regia di Bieito. Dirige Wellber -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna Carmen

Domani Press

La sua nuova canzone è un classico alla, ha quel suono unico, rétro, tra elettrico e ... Ora l'artista romanoalla musica con quello che è il suo marchio di fabbrica, Tiromancino , con il ...In Fieraanche il palco dell'associazionismo in Piazza Conciliazione: tutte le sere ... Roberta Righi voce, Giulia Costa violoncello,Falconi pianoforte, Pamela Falconi flauto Venerdì 17 ...“Volevo fare la rockstar“, il titolo del nuovo album di Carmen Consoli, non è semplicemente un clickbait ma una reale condizione di intenti che si realizza, per la fortuna delle nostre orecchie e dell ...Un Paso Adelante: quando esce, trama, cast, streaming. Per i nostalgici della serie di inizio anni Duemila, ecco tutte le news ...