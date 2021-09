Risultati e classifica Serie A live: Napoli travolgente, ora Roma-Udinese (Di giovedì 23 settembre 2021) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della quinta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 21 e giovedì 23 settembre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo del martedì tra Bologna-Genoa, ma il match clou è in serata con l’Inter impegnata a Firenze. Mercoledì tocca a Juve e Milan in sfide sulla carta agevoli contro Spezia e Venezia, mentre giovedì la capolista Napoli sarà impegnata al Ferraris contro la Samp. A chiudere il programma Roma-Udinese, con la Lazio in campo invece contro il Torino di Juric. Martedì 21 settembre Bologna-Genoa 2-2 (49? Hickey, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021): tutti gli aggiornamenti della quinta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata diA che si svolgerà tra martedì 21 e giovedì 23 settembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo del martedì tra Bologna-Genoa, ma il match clou è in serata con l’Inter impegnata a Firenze. Mercoledì tocca a Juve e Milan in sfide sulla carta agevoli contro Spezia e Venezia, mentre giovedì la capolistasarà impegnata al Ferraris contro la Samp. A chiudere il programma, con la Lazio in campo invece contro il Torino di Juric. Martedì 21 settembre Bologna-Genoa 2-2 (49? Hickey, ...

Advertising

gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Napoli a valanga, pari tra Torino-Lazio, Roma in campo #Finoallafine… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Napoli a valanga, pari tra Torino e Lazio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Pjaca porta avanti il Torino #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - mattiavalerio15 : Dopo un buon inizio, dopo la sosta la @OfficialSSLazio non sta ottenendo grandi risultati. Anche stasera contro il… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Napoli in vantaggio contro la Sampdoria #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -