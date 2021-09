Riscossione, al via lo sportello online: ora i contribuenti possono ricevere assistenza da casa con il servizio di videochiamata (Di giovedì 23 settembre 2021) ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata. Ora è possibile farlo anche per le tasse grazie al nuovo sportello online di Agenzia delle entrate-Riscossione. I primi appuntamenti a distanza, che si svolgeranno tramite un collegamento diretto con un operatore dell’ente, partiranno dal 27 settembre, ma già da oggi, giovedì 23 settembre, i contribuenti possono prenotarsi nell’area riservata del sito. Lo strumento permetterà di interagire con l’agenzia in tempo reale direttamente da casa tramite pc, smartphone o tablet. Attraverso una piattaforma che semplifica le procedure di riconoscimento e permette lo scambio di documenti con firma digitale, gli utenti avranno quindi la possibilità di svolgere tutte le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)ed eseguire operazioni con una semplice. Ora è possibile farlo anche per le tasse grazie al nuovodi Agenzia delle entrate-. I primi appuntamenti a distanza, che si svolgeranno tramite un collegamento diretto con un operatore dell’ente, partiranno dal 27 settembre, ma già da oggi, giovedì 23 settembre, iprenotarsi nell’area riservata del sito. Lo strumento permetterà di interagire con l’agenzia in tempo reale direttamente datramite pc, smartphone o tablet. Attraverso una piattaforma che semplifica le procedure di riconoscimento e permette lo scambio di documenti con firma digitale, gli utenti avranno quindi la possibilità di svolgere tutte le ...

Advertising

sole24ore : Entrate Riscossione, da lunedì 27 settembre al via lo sportello virtuale - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Riscossione, al via lo sportello online: ora i contribuenti possono ricevere assistenza da casa con il servizio di vid… - fattoquotidiano : Riscossione, al via lo sportello online: ora i contribuenti possono ricevere assistenza da casa con il servizio di… - crispadafora : RT @sole24ore: Entrate Riscossione, da lunedì 27 settembre al via lo sportello virtuale - andrewsword2 : RT @sole24ore: Entrate Riscossione, da lunedì 27 settembre al via lo sportello virtuale -