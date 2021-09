Riparte la caccia in Lombardia | la Giunta regionale integra il calendario venatorio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Laha approvato le disposizionitive al2021/2022 in adeguamento al parere Ispra. “Riapriamo lain” ha dichiarato Fabio Rolfi, l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. “Da sabato – ha proseguito – per addestramento cani e per l’appostamento da alcune specie. Dal 2 ottobre tutto il resto dell’attività venatoria. Un provvedimento necessario per rispondere all’atto monocratico del Tar della, avvenuto senza confronto. Il documento approvato ha validità fino al 7 ottobre in attesa della sentenza suloriginale dopo la quale decideremo quale strada intraprendere garantendo comunque il proseguo dell’attività. Con ...

quibresciait : Caccia, Regione si adegua al parere Ispra: riparte la stagione venatoria - (red.) La giunta regionale ha approvato… - dariocurcio5 : 5Stelle a caccia di nuovi iscritti. Il deputato @IovinoLuigiM5S, responsabile rapporti interni #Campania, annuncia:… - garnant : Riparte la caccia. Anche nelle regioni colpite dagli incendi - BDoltri : RT @FedroA23: Riparte la caccia. E ogni volta mi viene da pensare a quanti coglioni ci sono al mondo. - infoitsport : Repubblica – Suning, riparte la caccia ai finanziatori. Smentite sulle voci arabe -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte caccia

In campo saràal Rovigo, tricolore nel giugno scorso dopo aver battuto il Petrarca in una delle finali più ... Dopo un'era carbonara ora siper ricostruire. 'A giugno a Verona abbiamo ...Qualche mese fa è uscito l'atteso sequel, A Quiet Place II , cheesattamente dove si era ... Per scoprire però che le creature adel suono non sono le uniche minacce che si nascondono ...Ripresa parziale dal 25 settembre e piena dal 2 ottobre in attesa della sentenza sul calendario originale. L'assessore Rolfi: "Diamo la possibilità ai cacciatori che hanno pagato le licenze di riprend ...Presentato il 91° campionato: in ogni turno una partita in diretta su RaiSport, cambiano i "bonus" e chi prende un rosso potrà essere sostituito da un compagno dopo 20 minuti. La caccia a Rovigo campi ...