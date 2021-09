Rinnovo Insigne | «Il Napoli non ne ha più parlato»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 settembre 2021): trattativa ancora in fase di stallo tra il capitano azzurro e il. Il punto della situazionefermo per Lorenzocon il. Il capitano azzurro è in scadenza a fine stagione e non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento di contratto. La conferma arriva anche da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, che su tuttomercatoweb scrive: «In questi giorni in cui si è giocato praticamente sempre, non si èpiù dei contratti dei capitani da rinnovare. Pellegrini e Dybala erano prossimi a farlo, era una questione di ore. E ancora sono lì.non ne parliamo, Belotti tutto fermo, come lui (in infermeria). Kessié la distanza rimane importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.