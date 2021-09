Rinnovo Dybala, Nedved: “Siamo molto fiduciosi” (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel prepartita di ieri tra Spezia e Juventus, c’è stato spazio anche per le parole del vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, sulla questione rinnovi, in particolare quello di Paulo Dybala. L’ex Pallone d’Oro si è mostrato ottimista a riguardo, visto che le parti sembrano essere ormai molto vicine dopo un lunghissimo periodo di trattative. Queste le sue parole, riportate da Sky Sport: “Paulo sta facendo ottime prestazioni. Le sta facendo da leader, quindi Siamo contenti. Stiamo proseguendo con la trattativa per il Rinnovo, in questo periodo si gioca davvero tanto e dobbiamo trovare il modo di terminare l’operazione. Se ci Siamo? Sì, stiamo trattando, ci manca qualcosina ma Siamo molto fiduciosi”. Chiuso il capitolo Joya, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel prepartita di ieri tra Spezia e Juventus, c’è stato spazio anche per le parole del vicepresidente bianconero, Pavel, sulla questione rinnovi, in particolare quello di Paulo. L’ex Pallone d’Oro si è mostrato ottimista a riguardo, visto che le parti sembrano essere ormaivicine dopo un lunghissimo periodo di trattative. Queste le sue parole, riportate da Sky Sport: “Paulo sta facendo ottime prestazioni. Le sta facendo da leader, quindicontenti. Stiamo proseguendo con la trattativa per il, in questo periodo si gioca davvero tanto e dobbiamo trovare il modo di terminare l’operazione. Se ci? Sì, stiamo trattando, ci manca qualcosina ma”. Chiuso il capitolo Joya, ...

Advertising

romeoagresti : Non solo #Dybala, la #Juventus sta lavorando a un altro rinnovo e punta ad arrivare all’intesa totale entro ottobre… - forumJuventus : Dybala post #MFFJuve: 'Abbiamo giocato con serenità, da grande squadra. Rinnovo? Aspettiamo tutti un bel finale' ??… - forumJuventus : Nedved a Dazn: 'Per il rinnovo di Dybala manca poco' ?? - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Juve, #Nedved: 'Rinnovo Dybala? Fiduciosi, manca poco' - - Fprime86 : RT @Spazio_J: Rinnovo Dybala, svolta in arrivo: spunta la data - -