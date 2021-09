Riforma del processo penale, dll Cartabia al voto finale al Senato per archiviare Bonafede (Di giovedì 23 settembre 2021) La Riforma riguarda solo i reati commessi dopo l'1 gennaio 2020; entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge. Andrà a regime nel 2025 . In appello, i processi potranno ... Leggi su ilriformista (Di giovedì 23 settembre 2021) Lariguarda solo i reati commessi dopo l'1 gennaio 2020; entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge. Andrà a regime nel 2025 . In appello, i processi potranno ...

Advertising

matteorenzi : In diretta dal Senato la mia dichiarazione di voto sulla delega al Governo per la riforma del processo penale. - borghi_claudio : La 'parità di gettito' della riforma del catasto spiegata facile. - Agenzia_Ansa : Il governo ha posto due questioni di fiducia sugli articoli della riforma del processo penale. Durante la discussio… - AlphaNewtype : RT @Pensiero0: Dichiarazione di voto per la riforma del processo penale. Il pensiero di @matteorenzi. #Renzi #Senato ?? - AMTomarchio : RT @matteorenzi: In diretta dal Senato la mia dichiarazione di voto sulla delega al Governo per la riforma del processo penale. https://t.c… -