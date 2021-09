Riforma Cartabia | il Senato approva il nuovo processo penale con 177 favorevoli | è legge

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilhato ladelcon 177 sì e 24 no. Il testo, già licenziato dalla Camera prima della pausa estiva, è quindi. Il ddl introduce il controverso meccanismo dell’improcedibilità, per cui ilsi estingue alla scadenza di determinati termini di fase: due anni per l’Appello e uno per la Cassazione, prolungabili rispettivamente di un anno e di sei mesi per fascicoli di particolare complessità. Attribuisce inoltre al Parlamento la facoltà di dettare i “criteri generali” per l’esercizio dell’azione. Dopo una lunga trattativa con il Movimento 5 stelle – con il leader Giuseppe Conte e l’ex ministro Alfonso Bonafede in prima fila – a luglio il testo è stato profondamente modificato dopo ...