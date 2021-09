Richiamo alimentare, questi integratori alimentari sono pericolosi (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovo Richiamo alimentare diffuso dal Ministero della Salute a causa di ossido di etilene rintracciato in due integratori alimentari Torna l’ossido di etilene in due integratori alimentari, oggetto di un Richiamo da parte del Ministero della Salute. In questo caso si tratta non di cibo ma di integratori quindi in cui si riscontra una sospetta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovodiffuso dal Ministero della Salute a causa di ossido di etilene rintracciato in dueTorna l’ossido di etilene in due, oggetto di unda parte del Ministero della Salute. In questo caso si tratta non di cibo ma diquindi in cui si riscontra una sospetta L'articolo proviene da Consumatore.com.

Integratori, periodo nero: l'ossido di etilene costringe a nuovi ritiri Un altro recentissimo richiamo ha riguardato un altro lotto di integratore alimentare, il Betamunal COD di Anatek Health. Questa volta, la sospetta presenza dell'ossido di etilene sarebbe in uno ...

Richiamo alimentare Invernizzi, rischio microbiologico per Robiola di Monte Investire Oggi Continuano i richiami di integratori alimentari per ossido di etilene: altri due prodotti interessati Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di altri due integratori alimentari a causa dell’ossido di etilene. Il primo è il richiamo precauzionale di due lotti dell’integratore alimentare Kiloc ...

Ritirati dal mercato lotti del noto prodotto dimagrante Kilocal: contaminato da ossido di etilene MeteoWeb. Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Kilocal Complex 30 compresse, prodotto da Pool Pharma srl, prodotto da Nutrilinea. Il prodotto è contaminato ...

