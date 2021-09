Ricevute dal Papa le famiglie afghane accolte a Bergamo (Di giovedì 23 settembre 2021) Le 14 persone fuggite in aereo da Kabul hanno trovato rifugio grazie a Fondazione Meet Human. Sorrisi e commozione durante l’incontro con Francesco. Una donna gli ha donato il suo anello, il pontefice: «Ora è mio, ma lo tenga e ne abbia cura». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 settembre 2021) Le 14 persone fuggite in aereo da Kabul hanno trovato rifugio grazie a Fondazione Meet Human. Sorrisi e commozione durante l’incontro con Francesco. Una donna gli ha donato il suo anello, il pontefice: «Ora è mio, ma lo tenga e ne abbia cura».

Ricevute dal Papa le famiglie afghane accolte a Bergamo L'Eco di Bergamo Ricevute dal Papa le famiglie afghane accolte a Bergamo Il dolore e la speranza s’impastano in un legame inscindibile. La tragedia afghana ha l’àncora della fede e della solidarietà, in un lungo filo ideale che si dipana da Kabul sino all’Italia. E fino a ...

