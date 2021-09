Ricerca d’eccellenza, nuovo bando Erc: contributi fino a 150mila euro (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è tempo fino al 14 ottobre per partecipare al nuovo bando ERC Proof of Concept pubblicato nell’ambito di Horizon europe. La call mira a massimizzare il valore della Ricerca di eccellenza che l’ERC finanzia, finanziando ulteriori attività per verificare il potenziale di innovazione di idee derivanti da progetti finanziati ERC. Le sovvenzioni sono dunque dirette ai Principal Investigators le cui proposte sono state già finanziate nel programma ERC. Il contributo finanziario sarà pari ad un massimo di 150.000 euro per un periodo di 18 mesi. Inoltre, per il 2021-2022 è prevista anche l’apertura il 16 novembre 2021 del bando ERC-2022-PoC2 con tre ulteriori scadenze: 15/02/2022 – 19/05/2022 – 29/09/202 L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è tempoal 14 ottobre per partecipare alERC Proof of Concept pubblicato nell’ambito di Horizonpe. La call mira a massimizzare il valore delladi eccellenza che l’ERC finanzia, finanziando ulteriori attività per verificare il potenziale di innovazione di idee derivanti da progetti finanziati ERC. Le sovvenzioni sono dunque dirette ai Principal Investigators le cui proposte sono state già finanziate nel programma ERC. Il contributo finanziario sarà pari ad un massimo di 150.000per un periodo di 18 mesi. Inoltre, per il 2021-2022 è prevista anche l’apertura il 16 novembre 2021 delERC-2022-PoC2 con tre ulteriori scadenze: 15/02/2022 – 19/05/2022 – 29/09/202 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ultimora_pol : #Italia #Calabria Giuseppe #Conte (#M5S|NI): 'Amalia è una donna che è riuscita qui, in terra di Calabria, con tutt… - udine20 : Ricerca d'eccellenza al Dipartimento di Area medica, le piattaforme e i laboratori - - CircoloLettori : RT @foodjournalfest: Il 27/9, al @CircoloLettori e in streaming sul sito del Festival, focus sul riso, prodotto d'eccellenza del made in I… - foodjournalfest : Il 27/9, al @CircoloLettori e in streaming sul sito del Festival, focus sul riso, prodotto d'eccellenza del made i… - PivaEdoardo : RT @JoergBuck: Per le aziende, per investire su digitale e sostenibilità è soprattutto fondamentale creare strategie industriali comuni tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca d’eccellenza Dilettanti: partiti i campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione e Under 19 con tante conferme e qualche sorpresa Sprint e Sport