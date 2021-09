Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari | «È ora di far sentire la nostra voce | uniti»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 settembre 2021) Basta aprire i social e in questi giorni per capire che il mondo della musica non ci sta più. In un settore piegato da più di due anni di pandemia, con eventi bloccati e poi riaperti a capienza limitata, dopo un periodo di silenzio assordante ma dovuto, dove si è trovato il modo di concentrare le energie in operazioni benefiche a favore dei lavoratori dello spettacolo, con iniziative come quella di Scena Unita che ha raccolto quasi cinque milione di euro e dopo aver provato a richiedere le attenzioni necessarie a un governo che ha pensato a tutto tranne che alla cultura con le manifestazioni educate ma assordanti di Bauli in piazza, nulla sembra essersi mosso.L'estate è trascorsa con un massimo di 1000 persone per location, rigorosamente all'aperto, con distanziamento e mascherina, nonostante il tanto atteso Green pass, promessa di un possibile ritorno alla normalità. Duecentomila persone coinvolte che da più di due anni aspettano di tornare a fare il proprio lavoro, per chi resiste. Sono tanti i piccoli locali che non ce l'hanno fatta, così come piegate sono le agenzie di booking, live, e i tanti liberi professionisti del settore. Complici le immagini del comizio a Cosenza di Giuseppe Conte del 21 settembre, gli artisti hanno iniziato ad alzare la voce sui social. In primis Fedez, che ha attaccato l'ex premier per ricevere una risposta sull'irresponsabilità di un evento in cui la folla si è accalcata sotto il palco, come fosse un concerto di quelli che tutti rivogliono (ma che sono vietati). E con lui molti altri: da Calcutta, a Levante, Gaia, Ermal Meta, Jake La Furia, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Rocco Hunt, Noemi, Takagi, Dardust, La Rappresentante di Lista, Cosmo solo per citarne alcuni. I cantanti alzano la voce