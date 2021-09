Riapertura stadi: «Ci sono segnali: riapertura al 75% all’aperto» (Di giovedì 23 settembre 2021) Novità riguardo la riapertura degli stadi ai tifosi. Una fonte vicina al Governo, ai microfoni dell’ANSA, fa il punto Ai microfoni dell’ANSA, una fonte vicina alla Sottosegretaria Valentina Vezzali, ha parlato della riapertura degli stadi: «Abbiamo segnali che la capienza negli impianti sportivi sarà al 75 per cento all’aperto, e del 50 per cento per quelli al chiuso». Novità sono attese nelle prossime settimane, con l’aumento di tifosi che potrebbe essere registrato per le finali di Nations League di Milano e Torino del 6 e 10 ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Novità riguardo ladegliai tifosi. Una fonte vicina al Governo, ai microfoni dell’ANSA, fa il punto Ai microfoni dell’ANSA, una fonte vicina alla Sottosegretaria Valentina Vezzali, ha parlato delladegli: «Abbiamoche la capienza negli impianti sportivi sarà al 75 per cento, e del 50 per cento per quelli al chiuso». Novitàattese nelle prossime settimane, con l’aumento di tifosi che potrebbe essere registrato per le finali di Nations League di Milano e Torino del 6 e 10 ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

