Renzi e l'avviso di sfratto alle correnti che tengono in ostaggio la magistratura. E la politica. Ora o mai più (Di giovedì 23 settembre 2021) Hanno sbagliato tutti. La sinistra che si è accomodata dietro una magistratura che è entrata a gamba tesa nel campo politico avversario sostituendosi, nei fatti, alla lotta politica. Hanno sbagliato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Hanno sbagliato tutti. La sinistra che si è accomodata dietro unache è entrata a gamba tesa nel campo politico avversario sostituendosi, nei fatti, alla lotta. Hanno sbagliato ...

Advertising

gabriellacapria : @NatMarmo @matteorenzi Purtroppo il parlamento è lo specchio dell'Italia di oggi:una massa di pecoroni che non sann… - mariellarosati : RT @APosillipo1: @PieroSansonetti E Renzi? Il prossimo avviso di garanzia arriverà dopo il discorso al Senato ... - APosillipo1 : @PieroSansonetti E Renzi? Il prossimo avviso di garanzia arriverà dopo il discorso al Senato ... - zazoomblog : Giustizia: Renzi avviso garanzia non blocchi carriera politica - #Giustizia: #Renzi #avviso #garanzia - FirenzePost : Giustizia: Renzi, avviso garanzia non diventi stop a carriera politica -