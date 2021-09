Religion Today Film Festival: premiata l'attivista afghana Zahara Ahmadi (Di giovedì 23 settembre 2021) ... con madrina l'attrice italiana Claudia Conte , è stato presentato il progetto "La natura della musica" , nato dalla collaborazione tra Religion Today e musicaRivaFestival: un masterclass artistico ... Leggi su vitatrentina (Di giovedì 23 settembre 2021) ... con madrina l'attrice italiana Claudia Conte , è stato presentato il progetto "La natura della musica" , nato dalla collaborazione trae musicaRiva: un masterclass artistico ...

Ultime Notizie dalla rete : Religion Today Religion Today Film Festival: premiata l'attivista afghana Zahara Ahmadi stato conferito all' imprenditrice e attivist a di Kabul Zahara Ahmadi il premio "Spirituality of human rights" . La premiazione è avvenuta mercoledì sera, durante l'inaugurazione di Religion Today Film Festival , quest'anno dedicato al viaggio e al pellegrinaggio, con una particolare attenzione alla situazione che sta vivendo l' Afghanistan . "Nella mia vita ho capito che non ...

Nomadi nella fede, il tema del Religion Today Film Festival Benedetta Capelli " Città del Vaticano Un popolo che soffre, il pellegrinaggio, il futuro custodito dai giovani. Ruota intorno a questi temi la 24.ma edizione del Religion Today Film Festival che si apre oggi a Trento. In programma fino al 29 settembre, la rassegna è incentrata sul tema: "Nomadi nella fede". Oltre 83 le pellicole in concorso, provenienti da 36 ...

Nomadi nella fede, il tema del Religion Today Film Festival Vatican News Madre Barbara tiene conferenze su scienza, religione e lavoro umanitario Foto: divulgazione Questo mercoledì (22) gli studenti dalla nona alla terza media della scuola secondaria del Colégio Madre Bárbara hanno partecipato a ...

Scientology: la religione di Tom Cruise in cerca di nuovi seguaci Attirati da un finto evento al Celebrity Centre di Los Angeles: test della personalità e grandi promesse per unirsi alla religione di Tom Cruise ...

