Regno Unito: Johnson per l’abolizione del reddito di cittadinanza inglese (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 6 ottobre 5,8 milioni di abitanti del Regno Unito, per il 40% regolarmente occupati, perderanno l’integrazione di 20 sterline a settimana Il Regno Unito è pronto a cambiare le regole del reddito di cittadinanza inglese. “Boris Johnson mostrerà assenza dei più basilari livelli di umanità se permetterà che il taglio allo Universal Credit vada avanti”, ha attaccato Nicola Sturgeon dalla Scozia, dove la leader prevede che 60mila persone tra cui 20mila bambini potrebbero essere ridotti in povertà. “La perdita di oltre 1000 sterline l’anno sarà devastante per molte famiglie che dovranno letteralmente togliere il cibo di bocca ai propri figli, e ridurrà persone ai debiti e alla disperazione. I Tory questo lo sanno”, ha ribadito la Sturgeon nel corso ... Leggi su zon (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 6 ottobre 5,8 milioni di abitanti del, per il 40% regolarmente occupati, perderanno l’integrazione di 20 sterline a settimana Ilè pronto a cambiare le regole deldi. “Borismostrerà assenza dei più basilari livelli di umanità se permetterà che il taglio allo Universal Credit vada avanti”, ha attaccato Nicola Sturgeon dalla Scozia, dove la leader prevede che 60mila persone tra cui 20mila bambini potrebbero essere ridotti in povertà. “La perdita di oltre 1000 sterline l’anno sarà devastante per molte famiglie che dovranno letteralmente togliere il cibo di bocca ai propri figli, e ridurrà persone ai debiti e alla disperazione. I Tory questo lo sanno”, ha ribadito la Sturgeon nel corso ...

Advertising

fattoquotidiano : Regno Unito, Johnson vuole tagliare il “reddito di cittadinanza” inglese. Premier nella bufera: “Disumano, così 800… - stebellentani : Anche New York, come già tutto il Regno Unito e la Germania, toglie la quarantena per gli studenti in caso di un positivo in classe. Noi? - fattoquotidiano : JOHNSON NELLA BUFERA Il premier taglia di 80 sterline al mese il “reddito di cittadinanza”. 'Disumano, così 800mila… - marialetiziama9 : RT @fratotolo2: ?? 21 settembre Regno Unito Nuovi positivi 2020: 4.427 Nuovi positivi 2021: 31.264 Decessi 2020: 11 Decessi 2021: 203 ?? 21… - xtbit : Calendario economico: •Mercati europei in calo •Decisione sul tasso di interesse della BoE •PMI da Germania, Fra… -