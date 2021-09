Reazione a catena cancellata dal palinsesto | la spiegazione di Marco Liorni

Leggi su inews24

(Di giovedì 23 settembre 2021)è statadal. L’amatissimo quiz estivo di Rai 1, giunto ormai alla fine della stagione, non è andato in onda il 23 settembre: ecco la motivazione ed i commenti di. Il 23 settembre “” è statae non è dunque andata in onda come di L'articolo proviene da Inews.it.