Real Madrid | Mbappe sempre nel mirino | può firmare tra 100 giorni

(Di giovedì 23 settembre 2021) Iltiene d’occhio la situazione di Kylian. Tra poco più di tre mesi il francese puòcon i blancos L’arrivo di Kylianalsarebbe solo rimandato. Dopo i vani assalti estivi, il club della capitale spagnola è pronto a sfruttare il mancato rinnovo del giocatore con il Psg per metterlo sotto contratto a parametro zero. Come riferisce AS, mancano solamente 100al primo gennaio, giorno in cui il ragazzo può unirsi ad un altro club senza che i parigini incassino nulla. La data è segnata, si aspetta solo la mossa dei blancos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterReal! ?? Tutti i segreti di Nicolò Barella ?? La notte in… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco i 23 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida #InterReal di questa sera ?? - Inter : ?? | LAUTARO "Ripartiamo dal primo tempo" ??

La Roma non ha perso 10 partite, ma una e la Roma non è il, il Psg o l'Inter. 'Non trasformiamo la tristezza in depressione, ma in motivazione. Facciamo la nostra strada che è fatto di ...Con lui probabili anche le ospitate speciali a Roberto Mancini e Ronaldo il Fenomeno : il calciatore ex Inter eha giocato con Galante e sarebbe stato proprio lui a favorire le trattative.Ora è ufficiale. Il classico, il primo senza Messi e Ramos, tra Real Madrid e Barcellona si giocherà il 24 ottobre dalle 16:15 al Camp Nou. La notizia è riportata da AS che ha raccolto anche altre ...Arriva l'offerta monstre del Chelsea al calciatore che taglia fuori dalla corsa tutte le rivali, compresa la Juventus ...