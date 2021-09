Ragazza muore a 14 anni dopo il vaccino | per i medici era meningite Tre indagati

(Di giovedì 23 settembre 2021) La Procura di Lecce ha iscritto nel registro deglitre, per omicidio colposo, in relazione alla morte di una 14enne, Majda El Azrak , deceduta lo scorso 13 settembre nel reparto di ...

Quiil 13 settembre dopo 26 giorni di coma. Secondo i medici dell'ospedale barese, fatale sarebbe stata una forma di meningite . L'inchiesta della Procura di Lecce nasce dopo un esposto - ...Non avere discriminazioni nemmeno quando si: ogni comune dovrebbe garantire sale consone per ... sempre qualcheo ragazzo aveva interventi da fare e domande da porre, con l'opportuna ...La Procura di Lecce ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, per omicidio colposo, in relazione alla morte di una 14enne, Majda El Azrak, deceduta lo scorso 13 settembre nel reparto ...Tre medici sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Lecce in relazione alla morte di una 14enne avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Bari lo sc ...